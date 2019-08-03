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3 августа 201920:43

Юрий Семин: хорошо, что игра с "Крыльями" закончилась для нас тремя очками

fclm.ru

В матче четвертого тура российской премьер-лиги "Локомотив" в Самаре обыграл "Крылья Советов" (2:1). Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов – молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме".

"Локомотив" с семью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов", потерпевшие третье поражение кряду, расположились на 13-й строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 11 августа на поле домашней "РЖД Арены" сыграют с "Уралом", а самарцы на следующий день на выезде встретятся с "Ростовом".

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