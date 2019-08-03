"Боруссия" Д обыграла "Баварию" и в шестой раз завоевала Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии дортмундская "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" обыграла мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Пако Алькасер и Джейдон Санчо, забившие мячи на 48-й и 69-й минутах соответственно. Санчо, помимо гола, также записал на свой счет результативную передачу.

Таким образом, "Боруссия" в шестой раз кряду завоевала Суперкубок Германии, ранее "шмели" брали этот трофей в 1989-м, 1995-м, 1996-м, 2013-м и 2014-м годах.