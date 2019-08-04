В США в результате стрельбы погибли 20 человек

20 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо. Об этом заявил губернатор штата Техас.

"Двадцать невинных людей из Эль-Пасо лишились жизни​​​. Более двух дюжин были ранены", — сказал он.

Как уточнил глава городской полиции, число раненых составляет 26 человек. Он добавил, что дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, сообщает РИА Новости.

При этом в больницы были доставлены более 20 человек (среди них есть дети); они находятся в критическом состоянии. Врачи также призвали сдавать кровь для раненых.

В генконсульстве России сообщили, что никто из россиян не пострадал.

Задержан один человек. В сети появились его фотографии. Это 21-летний Патрик Крузиус. Накануне он опубликовал манифест, в котором заявил о солидарности со стрелком в мечетях Новой Зеландии (тогда погиб 51 человек; перед терактом преступник распространил в интернете манифест, содержащий высказывания против мусульман и мигрантов).

Несколько наиболее громких случаев стрельбы в США, произошедших за последнее время:

В ночь на 1 июня 2019 года стрельба произошла в курортном городе Вирджиния-Бич. Были убиты 12 человек, как минимум десять пострадали.

8 ноября 2018 года в пригороде Лос-Анджелеса мужчина открыл стрельбу в баре, в результате погибли 13 человек.

В феврале 2018 года подросток расстрелял из винтовки подростков, находившихся в старшей школе во Флориде. Погибли 17 человек, десятки были ранены.

А 5 ноября 2017 года 26-летний Девин Келли открыл огонь в баптистской церкви в Техасе. Были убиты 26 человек, еще 27 пострадали.