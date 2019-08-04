Тема:

Стрельба в Америке 25 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 августа 201903:10

В США в результате стрельбы погибли 20 человек

Twitter

20 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо. Об этом заявил губернатор штата Техас.

"Двадцать невинных людей из Эль-Пасо лишились жизни​​​. Более двух дюжин были ранены", — сказал он.

Как уточнил глава городской полиции, число раненых составляет 26 человек. Он добавил, что дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, сообщает РИА Новости.

При этом в больницы были доставлены более 20 человек (среди них есть дети); они находятся в критическом состоянии. Врачи также призвали сдавать кровь для раненых.

В генконсульстве России сообщили, что никто из россиян не пострадал.

Задержан один человек. В сети появились его фотографии. Это 21-летний Патрик Крузиус. Накануне он опубликовал манифест, в котором заявил о солидарности со стрелком в мечетях Новой Зеландии (тогда погиб 51 человек; перед терактом преступник распространил в интернете манифест, содержащий высказывания против мусульман и мигрантов).

Несколько наиболее громких случаев стрельбы в США, произошедших за последнее время:

В ночь на 1 июня 2019 года стрельба произошла в курортном городе Вирджиния-Бич. Были убиты 12 человек, как минимум десять пострадали.

8 ноября 2018 года в пригороде Лос-Анджелеса мужчина открыл стрельбу в баре, в результате погибли 13 человек.

В феврале 2018 года подросток расстрелял из винтовки подростков, находившихся в старшей школе во Флориде. Погибли 17 человек, десятки были ранены.

А 5 ноября 2017 года 26-летний Девин Келли открыл огонь в баптистской церкви в Техасе. Были убиты 26 человек, еще 27 пострадали.

Ранее по теме

Сейчас

01:59

На Киевском шоссе сгорел Chevrolet, два человека погибли

00:21

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

22:27

В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек

21:33

Стрельба в Техасе: ранены около 20 человек

20:49

Взрыв на базе ВВС в Сирии: уточненные данные

18:59

Травмирование на незаконной акции: росгвардеец госпитализирован, нарушитель задержан

18:08

Несанкционированная акция в Москве: задержаны 600 участников из 1500

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В США в результате стрельбы погибли 20 человек

В США в результате стрельбы погибли 20 человек

22 минуты назад
В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

3 часа назад
Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов

Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов

2 часа назад
МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

5 часов назад
Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

6 часов назад
Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

11 часов назад
Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

4 часа назад
Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

3 часа назад
Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

5 часов назад
Финляндия объяснила нахождение своего минного заградителя в российских водах

Финляндия объяснила нахождение своего минного заградителя в российских водах

11 часов назад
Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

6 часов назад
Испытание "Охотника": мнение эксперта

Испытание "Охотника": мнение эксперта

6 часов назад
Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

5 часов назад
Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

5 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

5 часов назад
В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант

В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант

5 часов назад
Тушение лесов: к Ил-76 и Ми-8 присоединились Су-24МР

Тушение лесов: к Ил-76 и Ми-8 присоединились Су-24МР

6 часов назад
"Спартак" в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с "Динамо"

"Спартак" в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с "Динамо"

6 часов назад
Жена Хантсмана пожаловалась на выдумки CNN

Жена Хантсмана пожаловалась на выдумки CNN

6 часов назад
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

7 часов назад
Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

7 часов назад
Блогерша в чемодане: откровения убийцы

Блогерша в чемодане: откровения убийцы

8 часов назад
Мандаты и проценты: ЦИК Украины подвел итоги выборов

Мандаты и проценты: ЦИК Украины подвел итоги выборов

9 часов назад
Кит и медведь: очевидец снял на видео млекопитающих, резвившихся по соседству

Кит и медведь: очевидец снял на видео млекопитающих, резвившихся по соседству

11 часов назад
Точка зрения: может ли дача быть модной?

Точка зрения: может ли дача быть модной?

12 часов назад
Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

12 часов назад
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

12 часов назад
Россиянин Морозов выиграл два золота на этапе Кубка мира по плаванию

Россиянин Морозов выиграл два золота на этапе Кубка мира по плаванию

12 часов назад
Сверхвысокая температура и пять тысяч квадратов: в центре Москвы могли устроить поджог

Сверхвысокая температура и пять тысяч квадратов: в центре Москвы могли устроить поджог

14 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

15 часов назад
Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

16 часов назад
Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

18 часов назад
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

02.08.2019 13:09
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

02.08.2019 12:59
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

02.08.2019 11:55