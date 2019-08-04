В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В управлении ФСБ по Дагестану сообщили, что на окраине селения Гимры Унцукульского района республики обнаружены девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывные устройства были уничтожены на месте, передает РИА Новости.

Находка была обнаружена на территории заброшенного складского помещения.

Самодельные взрывные устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии и были наполнены смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, в также поражающими элементами в виде кусков арматуры.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.