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4 августа 201900:21

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В управлении ФСБ по Дагестану сообщили, что на окраине селения Гимры Унцукульского района республики обнаружены девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывные устройства были уничтожены на месте, передает РИА Новости.

Находка была обнаружена на территории заброшенного складского помещения.

Самодельные взрывные устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии и были наполнены смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, в также поражающими элементами в виде кусков арматуры.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.

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