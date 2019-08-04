Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 августа 201904:42

Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

Twitter

Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики на намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.

"То, что режим не смог получить военным или силовым путем, он никогда не получит мирными средствами или путем переговоров и политических действий. Мы никогда не выйдем из этой зоны", — цитируют СМИ распространенное заявление террориста Абу Мухаммада аль-Джулани.

В четверг сирийские власти согласились на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб при выполнении нескольких условий. Россия поддержала его это решение. Однако после этого только за сутки боевики два раза открывали огонь по населенным пунктам, передает "Интерфакс".

30 июля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский представитель Василий Небензя заявил, что западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в Идлибе. По его словам, Западу нужны террористы в Сирии, чтобы бороться с официальным Дамаском. Подобная ситуация наблюдалась каждый раз, когда в стране уничтожался очередной террористический анклав – в Восточном Алеппо или в Восточной Гуте.

Жертвами боевиков, ведущих обстрелы из зоны деэскалации Идлиб, за четыре месяца стали 110 военных правительственных войск и 65 мирных жителей. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии. По его данным, сотрудники частных военных компаний под прикрытием авиации грабят нефтяные объекты Сирии.

Ранее по теме

Сейчас

01:59

На Киевском шоссе сгорел Chevrolet, два человека погибли

00:21

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

22:27

В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек

21:33

Стрельба в Техасе: ранены около 20 человек

20:49

Взрыв на базе ВВС в Сирии: уточненные данные

18:59

Травмирование на незаконной акции: росгвардеец госпитализирован, нарушитель задержан

18:08

Несанкционированная акция в Москве: задержаны 600 участников из 1500

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В США в результате стрельбы погибли 20 человек

В США в результате стрельбы погибли 20 человек

2 часа назад
В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

5 часов назад
Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов

Паводок в Приангарье: вода ушла из 13 населенных пунктов

4 часа назад
Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

1 час назад
Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

2 часа назад
МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

7 часов назад
Художник Сафронов отдал часть пострадавших от потопа картин на реставрацию

Художник Сафронов отдал часть пострадавших от потопа картин на реставрацию

46 минут назад
Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

8 часов назад
Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

6 часов назад
Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

8 часов назад
Финляндия объяснила нахождение своего минного заградителя в российских водах

Финляндия объяснила нахождение своего минного заградителя в российских водах

14 часов назад
Испытание "Охотника": мнение эксперта

Испытание "Охотника": мнение эксперта

9 часов назад
Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

14 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

7 часов назад
Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

7 часов назад
Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

7 часов назад
Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

8 часов назад
Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

8 часов назад
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

9 часов назад
Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

9 часов назад
Блогерша в чемодане: откровения убийцы

Блогерша в чемодане: откровения убийцы

10 часов назад
Точка зрения: может ли дача быть модной?

Точка зрения: может ли дача быть модной?

14 часов назад
Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

15 часов назад
Россиянин Морозов выиграл два золота на этапе Кубка мира по плаванию

Россиянин Морозов выиграл два золота на этапе Кубка мира по плаванию

15 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

17 часов назад
Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

18 часов назад
Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

21 час назад
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

02.08.2019 13:09
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

02.08.2019 12:59
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

02.08.2019 11:55