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Конфликт в Сирии 1 час назад
Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе
Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики на намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.
"То, что режим не смог получить военным или силовым путем, он никогда не получит мирными средствами или путем переговоров и политических действий. Мы никогда не выйдем из этой зоны", — цитируют СМИ распространенное заявление террориста Абу Мухаммада аль-Джулани.
В четверг сирийские власти согласились на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб при выполнении нескольких условий. Россия поддержала его это решение. Однако после этого только за сутки боевики два раза открывали огонь по населенным пунктам, передает "Интерфакс".
30 июля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский представитель Василий Небензя заявил, что западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в Идлибе. По его словам, Западу нужны террористы в Сирии, чтобы бороться с официальным Дамаском. Подобная ситуация наблюдалась каждый раз, когда в стране уничтожался очередной террористический анклав – в Восточном Алеппо или в Восточной Гуте.
Жертвами боевиков, ведущих обстрелы из зоны деэскалации Идлиб, за четыре месяца стали 110 военных правительственных войск и 65 мирных жителей. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии. По его данным, сотрудники частных военных компаний под прикрытием авиации грабят нефтяные объекты Сирии.
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