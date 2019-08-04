ВДНХ широко отмечает свой юбилей

Более 700 тысяч человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня.

Гостей ждали концерты и театральные постановки, гастрономический фестиваль, мастер-классы и многое другое. А накануне прошло шоу дронов. Вечером в небо запустили 500 беспилотников со светодиодами. На высоте в 300 метров они складывались в различные фигуры, символы и надписи, посвященные ВДНХ, передает "Россия 24".

Всего с 1 по 4 августа на территории выставки пройдет более 50 праздничных мероприятий.