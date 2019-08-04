Расстрел в Дейтоне: 10 убитых и 16 раненых

В результате очередной стрельбы в США погибли девять человек, еще 16 пострадали. Нападавший ликвидирован, сообщает издание Dayton Daily News со ссылкой на полицию штата Огайо. Инцидент произошел в городе Дейтон, в котором проживают 155 тысяч жителей, около двух часов ночи по местному времени (9.00 по Москве). Мужчина открыл огонь по людям, стоявшим у бара. По одной из версий, стрелять нападавший начал после того, как его не пустили в заведение.