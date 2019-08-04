Незаконная акция в Москве: сильнее всех пострадал росгвардеец

Пять человек были госпитализированы в столице с травмами, полученными в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу, 3 августа. Несанкционированное мероприятие в центре Москвы пресекла накануне полиция.

По данным пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы, врачи столичной скорой помощи 12 раз выезжали на вызовы в связи с травмами, полученными в ходе несанкционированной акции. Серьезнее всех пострадал сотрудник правоохранительных органов — у него вывих плеча. Травмы остальных пострадавших легкие, их состояние удовлетворительное, передает "Интерфакс".

Пять человек были госпитализированы в столичные больницы, на данный момент в больнице остается один человек, его также выпишут в ближайшее время.

По данным столичного главка МВД, в несогласованной акции в центре Москвы накануне приняли участие порядка полутора тысяч человек, около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, организаторам незаконных митингов в Москве очень хотелось втянуть участников акций в беспорядки. Так он прокомментировал в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" предыдущий несанкционированный митинг в столице, прошедший 27 июля. После него было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Как подчеркнул столичный градоначальник, многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. "Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей", — пояснил Собянин, выразив уверенность, что москвичи это хорошо понимают.