Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

В воскресенье, третьего августа, состоялась церемония захоронения российского боксера Максима Дадашева, который скончался в результате полученных травм во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Он похоронен на городском кладбище Петергофа.

Тело спортсмена было погребено в 12:30 по московскому времени, передает РИА Новости. Похороны прошли по мусульманскому обряду. На них присутствовало порядка двух сот человек, среди которых родственники, друзья и его поклонники.

Напомним, что Дадашев скончался 23 июля в США после того, как ему диагностировали отек мозга. Его тело было доставлено в Россию первого августа. У него остались жена и маленький сын.