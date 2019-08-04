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4 августа 201914:36

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Instagram/Maxim MADMAX Dadashev

В воскресенье, третьего августа, состоялась церемония захоронения российского боксера Максима Дадашева, который скончался в результате полученных травм во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Он похоронен на городском кладбище Петергофа.

Тело спортсмена было погребено в 12:30 по московскому времени, передает РИА Новости. Похороны прошли по мусульманскому обряду. На них присутствовало порядка двух сот человек, среди которых родственники, друзья и его поклонники.

Напомним, что Дадашев скончался 23 июля в США после того, как ему диагностировали отек мозга. Его тело было доставлено в Россию первого августа. У него остались жена и маленький сын.

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