Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Мэр Киева Виталий Кличко улетел из Киева утром в воскресенье, 4 августа. Совместное фото с Кличко в салоне самолета опубликовала в "Фейсбуке" украинская журналистка Ирина Каспарова. Правда, фото в ее "Фейсбуке" уже недоступно, но его скриншот приводит издание Страна.ua.

Киевский мэр в белой футболке и кепке покидал столицу примерно в восемь часов утра. По данным онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации Каспаровой, лететь он мог в Анталью или Таллин.

Украинское Госбюро расследований (ГБР) расследует дело, по которому Кличко 26 июля вызывали на допрос в качестве свидетеля. Сам Кличко заявлял, что дела, по которым его вызвали в ГБР — надуманные, и что в ведомство пойдет его представитель-юрист, "который сможет дать четкие ответы на все вопросы".

Однако ни сам Кличко, ни его представители в ГБР не пришли. По словам главы ведомства Романа Трубы, киевского мэра хотели допросить относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации одного из жилых домов в украинской столице.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и надеемся, что он придет и расскажет следствию свою позицию", — отметил глава ГБР.

В пятницу, 2 августа, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Богданом у него нет. До этого Богдан сообщил на брифинге, что ему якобы предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации.

По словам Кличко, у него нет конфликта с Богданом — он лишь защищает права киевлян избирать киевского городского председателя, который должен отчитываться перед киевлянами и нести ответственность за все, что происходит в городе. Ранее стало известно, что офис президента Украины Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Офис Зеленского уже попросил правительство сделать соответствующее представление — получение соответствующего письма из офиса президента Кабмин Украины подтвердил, передает РИА Новости.

По законодательству Украины, мэры городов избираются жителями на голосовании, тогда как главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года. Действия офиса Зеленского, по его мнению, нарушают закон. Кличко уже сравнил себя с английской королевой, заявив, что в своем городе он почти не имеет власти, так как, по его мнению, лишен какого-либо влияния на происходящие процессы.

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу. Сколько он намерен там находиться, неизвестно. Перед отъездом Порошенко получил повестку от ГБР на очередной допрос 12 августа.