SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

Самолет SSJ-100 "Азимута" экстренно сел в Минеральных Водах по пути из Элисты в Сочи. Причина инцидента – неисправность.

По данным ТАСС, клиенты авиакомпании находятся в здании местной воздушной гавани, их доставят в Сочи резервным бортом. "Интерфакс", в свою очередь, уточняет, что в "Суперджете" находился 81 пассажир, а случилось все из-за разгерметизации салона.