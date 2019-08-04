Переломы, судороги, фасциит: врач предупредила об опасности кроссовок

Неправильно подобранная спортивная обувь может стать причиной дискомфорта, болей в ногах, судорог, травм, а также ряда заболеваний, таких как подошвенный фасциит или стрессовые переломы, сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на врача-ортопеда Кристину Роу-Бауэр. Она утверждает, что из-за неудобных кроссовок можно даже лишиться ногтя на пальце ноги.

В этой связи врач советует перед тем, как подобрать обувь для бега, посоветоваться с ортопедом, в частности, рассказать ему о любых болезненных ощущениях во время тренировок.

Как указала Роу-Бауэр, при выборе кроссовок нужно учитывать ряд факторов: особенности изгиба стопы, рельеф местности, стиль бега и другие. Важно также учесть, по какой поверхности человек собирается бегать: по ленте тренажера или асфальту.

Покупать кроссовки специалист советует в конце дня, когда ноги немного опухают, чтобы потом в спортивной обуви не было тесно. Кроме того, примерять ее нужно на спортивные носки.

Врач рекомендовала также иметь запасные кроссовки, но не делать запас на всю жизнь, потому что обувь, подходящая сегодня, может оказаться не такой удобной через пять лет.