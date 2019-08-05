Борьба за горящую тайгу: локализовано еще 38 очагов лесных пожаров

Более полутора тысяч тонн воды за сутки авиация МЧС сбросила на горящие сибирские леса. Локализированы 38 пожаров на площади 25 тысяч гектаров, еще 470 — продолжают действовать.

Спасатели наращивают свои силы в зоне бедствия, сообщает телеканал "Россия 24". В Якутию направили второй самолет-амфибию Бе-200, в Красноярский край — аэромобильную группировку из Алтайского края.

МЧС помогает авиация Минобороны — 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8. Как сообщили в ведомстве, за последние 4 дня военные потушили 753 тысячи гектаров леса в Иркутской области и Красноярском крае.