Взрыв в Каире: количество погибших увеличилось до 17

17 человек погибли и более 30 получили ранения в результате крупного взрыва в центре Каира. По информации МВД Египта причиной взрыва стала автомобильная авария. Согласно заявлению правоохранителей – виновник ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автомашинами, после чего раздался взрыв.

Пока не сообщается, был ли в действиях водителя злой умысел. Генпрокурор Египта распорядился провести срочное расследование причин взрыва. В минздраве страны заявили, что в результате происшествия нанесён ущерб инфраструктуре каирского Института рака. На месте взрыва начался пожар. Десятки пожарных машин направлены к месту инцидента для тушения пламени. Пациенты и медперсонал эвакуированы, сообщает телеканал "Россия 24".