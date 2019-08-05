В Приамурье военные начали обеззараживание подтопленных территорий

Военные начали операцию по дезинфекции пострадавших от паводка посёлков. Обеззараживание территорий будет проводиться при помощи помощью специальной техники бригадой радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ВВО. Накануне специалисты прибыли в Мазаново. В настоящий момент они обработали особым раствором порядка 10 километров дорог и подъездные путей к селу, а также 30 придворных территорий и жилых домов, сообщает ГТРК "Амур".

"Также будут проведено обеззараживание питьевой воды - колонок и скважин. Цель мероприятий — предотвратить распространение кишечной палочки и других опасных заболеваний. Всего в Мазаново находится двадцать военнослужащих и десять единиц техники. Кроме того, более тридцати специалистов и пятнадцать авторазливочных автомобилей АРС-14КМ в настоящий момент прибыли в Угловое", — сообщил командир роты специальной обработки Андрей Лобанов.

"Мы рассчитываем, что весь комплекс мероприятий будет выполнен в кратчайшие сроки. От скорости напрямую будут зависеть результаты операции, то есть отсутствие эпидемиологических последствий от паводка", — прокомментировала главный врач филиала ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Валентина Солохина.