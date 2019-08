Трамп призвал ужесточить законы об оружии и миграции

Президент США после ЧП со стрельбой, в которых погибли почти 30 человек, призвал Конгресс – и демократов, и республиканцев – объединиться и ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу.

"Мы не можем позволить жертвам в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо погибнуть напрасно", — написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Трамп также отметил, что ответственность за безопасность в стране лежит на прессе, а "фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти".

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!