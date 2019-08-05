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Стрельба в Америке 31 минута назад

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5 августа 201916:26

Трамп призвал ужесточить законы об оружии и миграции

EPA

Президент США после ЧП со стрельбой, в которых погибли почти 30 человек, призвал Конгресс – и демократов, и республиканцев – объединиться и ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу.

"Мы не можем позволить жертвам в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо погибнуть напрасно", — написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Трамп также отметил, что ответственность за безопасность в стране лежит на прессе, а "фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти".

Президент США  напомнил, что подача новостей должна быть "честной, сбалансированной и непредвзятой. "Иначе эти ужасные проблемы усугубятся", — отметил Трамп.


В минувшие выходные в США произошло два инцидента со стрельбой. Трамп сообщил, что нападавшие были психически не здоровы. В память о погибших в Техасе и Огайо объявлен трехдневный траур.

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