Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств представить предложения об уголовной ответственности за срыв торгов по госзакупкам.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в правительстве России, отметив, что это поручение глава кабинета министров дал 2 августа на совещании в Южно-Сахалинске.

Выступая на совещании Медведев подчеркнул, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками, которые допускают махинации с торгами по государственным закупкам.

Премьер поручил представить до 20 августа предложения по внесению соответствующих изменений об ответственности за затягивание и срыв торгов в Административный и Уголовный кодексы РФ. Исполнение он возложил на Федеральную антимонопольную службу, Генпрокуратуру, МВД и министерство финансов.