Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай

С 9 по 11 августа в Пекине пройдут крупнейшие международные соревнования по робототехнике RobotChallenge-2019. Одним из участников турнира станет команда "РобоНикель" — это ученики совместного образовательного проекта компании "Норникель" и школы Cyber Class. 14 школьников из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Поднебесную, чтобы показать, чему они научились за время своих занятий.

"Соревнования — это, в первую очередь, возможность сравнить свои достижения с другими и понять, что ты круче, или еще надо немного поработать. Организаторы сказали, что будет около 4000 команд, а это очень много", — считает Павел Томшин, один из лучших тренеров России по робототехнике.

В этом году в программе RobotСhallenge будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Но ученики "РобоНикеля" вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: "РобоСумо", "РобоБоулинг" и LEGO Unknown Mission.

"В каждой номинации свои критерии, и они очень сложные, — признается ученица проекта "РобоНикель" Полина Кукушкина из Мончегорска. — Детская категория или взрослая – это вообще не играет роли".

"Мы занимаемся очень долго: с утра до вечера. По-разному ставим блок питания, чтобы сбалансировать вес. Перестраиваем конструкции, иногда ставим по-разному датчики", — добавляет Степан Харченко.

Категории "Сумо" и "Боулинг" станут робототехническим отражением реального спорта. Роботы-участники попытаются вытолкнуть оппонента за пределы круга и выбить страйк. А вот детали Unknown Mission юные инженеры смогут узнать лишь в день соревнований. Это задание организаторы приготовили специально для смельчаков, способных быстро решать задачи и воплощать инновационные идеи.

"Мы все очень долго готовились, и нам важно выиграть, ведь на соревнованиях будут почти все страны. Надо показать, на что способна Россия", — говорит Григорий Ковалев, школьник из Заполярного.

Перед стартом RobotChallenge команда "РобоНикеля" собралась в Москве на подготовительный интенсив, где в течение недели будет усиленно заниматься с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным.

"То, что с нами занимаются главные тренеры страны – это опыт, который мы не забудем никогда", — объясняет Полина Кукушкина.

"Многие дети в 2018 году пришли в "РобоНикель", потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны. В этом году была серьезная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях "РобоНикеля" (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что конкуренция есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом", — рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта "РобоНикель".

Педагоги "РобоНикеля" уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.