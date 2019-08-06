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Конфликт в Сирии 6 минут назад

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6 августа 201900:27

На юге Сирии обнаружен склад боевиков с оружием америанского производства

Армия Сирии возобновляет военные операции в провинции Идлиб. Как заявило военное командование, 2 августа войска в одностороннем порядке прекратили огонь в зоне де-эскалации, однако боевики постоянно срывают перемирие. Они атакуют мирные населенные пункты и позиции сирийских военных. В целях безопасности армия решила отвечать на провокации, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем на юге страны сирийские военные обнаружили склад, который бросили боевики. Там хранится оружие и боеприпасы, в основном — американского производства. В том числе найдены винтовки М-16.

"Это оружие попало в Сирию извне при поддержке западных спецслужб, — заявил Ахмад Мельхем, глава антитеррористического подразделения ВС Сирии. – Это доказывает, что боевиков поддерживает целый ряд стран, в том числе — Соединенные Штаты".

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