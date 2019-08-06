Помешавших проезду скорой помощи водителей будут наказывать строже

В России будут строже наказывать водителей, которые не пропускают машины скорой помощи. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 6 августа.

Теперь тем, кто не дает проехать машине скорой со включенными мигалками, грозит штраф до пяти тысяч рублей вместо прежних пятисот или лишение прав до года вместо трех месяцев. Кроме того, если работе врачей помещали, и это повлекло причинение тяжкого вреда больному, наказание предусматривает до двух лет тюрьмы или штраф до 80 тысяч рублей. До четырех лет увеличился срок за случаи, повлекшие смерть пациента.