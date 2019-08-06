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Журналисты под пулями 23 минуты назад
"Он показал горе людей". Пять лет назад погиб Андрей Стенин
Пять лет назад не стало нашего коллеги Андрея Стенина. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" погиб в Донбассе в результате обстрела украинскими военными. Долгое время о его судьбе ничего не было известно, его считали пропавшим. Хронологию страшных событий его близкие восстанавливают до сих пор.
Целый месяц теплилась надежда: в плену, ранен, но главное — живой. Его искали коллеги, ополченцы, к поиску Андрея подключились и дипломаты. Украинские политики тогда намеренно вводили всех в заблуждение, тянули время, складывалось ощущение, что просто издевались. Мол, Андрей Стенин находится в СБУ, с ним проводятся следственные действия. Но однажды на один из звонков на телефон Андрея, которые сотнями в день совершали его друзья, ответил некий украинский военный, который сказал: "Андрея здесь нет. Ищите тело в районе Снежного".
"Пятого августа я видела сон, плохой сон. Он лежал в армейских сапогах, камуфляжной форме. Лица не видела. И автомат…Я поняла, что это Андрей, — рассказывает Вера Стенина — мама Андрея Стенина. — И вот случилось, что случилось. Мне кажется, что там что-то было не то".
И Андрея нашли в салоне выгоревшего дотла автомобиля. В тот день недалеко от Снежного, в том самом месте где был убит Андрей, погибли его сопровождающие и еще около 10 человек гражданского населения. По одной из версий, украинский танк не разбираясь расстреливал все машины, которые пытались вырваться из окружения. Как предполагают коллеги Андрея, украинские военные после обстрела автомобиля хладнокровно добили его.
"После того как машину обстреляли, по следам видно было, что машина съехала в поле. К ней подошли украинские военные, если там был кто-то ранен, их добивали, после чего машину сожгли. И я говорю сейчас не только о машине Андрея, я говорю о десятках гражданских машин, которые мы увидели в тот день сожженными", — говорит Александр Коц, корреспондент "Комсомольская правда".
Через пять лет после смерти Стенина его работы по-прежнему остаются документальным подтверждением ужаса первого года гражданской войны на Украине. Смотря на эти фотографии, зритель словно погружается в ту атмосферу беспроглядной тьмы, которая царила на востоке Украины в 2014 году.
"Он показал горе людей. Ведь радости-то нет там! Дети бедные, собачка, которая прижалась к дому, мне этот снимок очень нравится. Разруха везде… Горе людей, что они испытывают", — говорит мама Андрея.
Победитель Международного конкурса фотографии имени Стенина Алена Кочеткова уверена – то, чем занимался Андрей, было не просто его работой.
"Для него это была не просто работа, это было дело его жизни. И он очень страстно ему отдавался. Это видно в его фотографиях, они очень пронзительные. Он близко подходил к тому, что делает, он не относился к тому, что он делает, холодно. И это чувствуется в его фотографиях", — отмечает Алена Кочеткова.
Помимо того, как говорят коллеги, что он был фотографом от Бога, он очень хорошо писал. В нем уживались сразу несколько талантов: Стенин-фотограф, Стенин-журналист. Он обладал обостренным чувством справедливости.
"Он был вообще хорошим журналистом и пишущим, — говорит военный корреспондент Евгений Поддубный. — Но он стал фотокорреспондентом, потому что считал, что это лучший способ показать войну. И для него это всегда было очень важно – показать, как все есть на самом деле. Это был его осознанный выбор, хотя писал он прекрасно".
Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб. С момента смерти Андрея прошло уже пять лет. Коллеги и друзья фотокорреспондента продолжают по крупицам восстанавливать хронологию событий того страшного дня. И пусть этот процесс не быстрый, но мы должны узнать всю правду и назвать имена тех, кто стоит за этим хладнокровным убийством.
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