Тема:

Журналисты под пулями 23 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 августа 201909:17 Станислав Бернвальд

"Он показал горе людей". Пять лет назад погиб Андрей Стенин

"Он показал горе людей". Пять лет назад погиб Андрей Стенин

Пять лет назад не стало нашего коллеги Андрея Стенина. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" погиб в Донбассе в результате обстрела украинскими военными. Долгое время о его судьбе ничего не было известно, его считали пропавшим. Хронологию страшных событий его близкие восстанавливают до сих пор.

Целый месяц теплилась надежда: в плену, ранен, но главное — живой. Его искали коллеги, ополченцы, к поиску Андрея подключились и дипломаты. Украинские политики тогда намеренно вводили всех в заблуждение, тянули время, складывалось ощущение, что просто издевались. Мол, Андрей Стенин находится в СБУ, с ним проводятся следственные действия. Но однажды на один из звонков на телефон Андрея, которые сотнями в день совершали его друзья, ответил некий украинский военный, который сказал: "Андрея здесь нет. Ищите тело в районе Снежного".

"Пятого августа я видела сон, плохой сон. Он лежал в армейских сапогах, камуфляжной форме. Лица не видела. И автомат…Я поняла, что это Андрей, — рассказывает Вера Стенина — мама Андрея Стенина. — И вот случилось, что случилось. Мне кажется, что там что-то было не то".

И Андрея нашли в салоне выгоревшего дотла автомобиля. В тот день недалеко от Снежного, в том самом месте где был убит Андрей, погибли его сопровождающие и еще около 10 человек гражданского населения. По одной из версий, украинский танк не разбираясь расстреливал все машины, которые пытались вырваться из окружения. Как предполагают коллеги Андрея, украинские военные после обстрела автомобиля хладнокровно добили его.

"После того как машину обстреляли, по следам видно было, что машина съехала в поле. К ней подошли украинские военные, если там был кто-то ранен, их добивали, после чего машину сожгли. И я говорю сейчас не только о машине Андрея, я говорю о десятках гражданских машин, которые мы увидели в тот день сожженными", — говорит Александр Коц, корреспондент "Комсомольская правда".

Через пять лет после смерти Стенина его работы по-прежнему остаются документальным подтверждением ужаса первого года гражданской войны на Украине. Смотря на эти фотографии, зритель словно погружается в ту атмосферу беспроглядной тьмы, которая царила на востоке Украины в 2014 году.

"Он показал горе людей. Ведь радости-то нет там! Дети бедные, собачка, которая прижалась к дому, мне этот снимок очень нравится. Разруха везде… Горе людей, что они испытывают", — говорит мама Андрея.

Победитель Международного конкурса фотографии имени Стенина Алена Кочеткова уверена – то, чем занимался Андрей, было не просто его работой.

"Для него это была не просто работа, это было дело его жизни. И он очень страстно ему отдавался. Это видно в его фотографиях, они очень пронзительные. Он близко подходил к тому, что делает, он не относился к тому, что он делает, холодно. И это чувствуется в его фотографиях", — отмечает Алена Кочеткова.

Помимо того, как говорят коллеги, что он был фотографом от Бога, он очень хорошо писал. В нем уживались сразу несколько талантов: Стенин-фотограф, Стенин-журналист. Он обладал обостренным чувством справедливости.

"Он был вообще хорошим журналистом и пишущим, — говорит военный корреспондент Евгений Поддубный. — Но он стал фотокорреспондентом, потому что считал, что это лучший способ показать войну. И для него это всегда было очень важно – показать, как все есть на самом деле. Это был его осознанный выбор, хотя писал он прекрасно".

Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб. С момента смерти Андрея прошло уже пять лет. Коллеги и друзья фотокорреспондента продолжают по крупицам восстанавливать хронологию событий того страшного дня. И пусть этот процесс не быстрый, но мы должны узнать всю правду и назвать имена тех, кто стоит за этим хладнокровным убийством.

Ранее по теме

Сейчас

09:25

Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

08:17

В аварии под Рязанью погибли 7 человек

04:05

Столтенберг рассказал, почему Крым вернулся в состав России

03:51

Взрывы снарядов под Ачинском прекратились

01:10

С Байконура стартовала ракета "Протон-М"

00:39

Порошенко попался на подделке паспорта

22:58

Из ТЦ "Мега - Белая Дача" эвакуированы 5 тысяч человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Ачинск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, идет разведка зоны пожара

В Ачинск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, идет разведка зоны пожара

3 часа назад
Число жертв аварии под Рязанью возросло до 7

Число жертв аварии под Рязанью возросло до 7

1 час назад
ФСБ сможет убирать сайты из Рунета без суда

ФСБ сможет убирать сайты из Рунета без суда

31 минута назад
Стрелок в Огайо обошел запрет на винтовки, модифицировав свое оружие

Стрелок в Огайо обошел запрет на винтовки, модифицировав свое оружие

2 часа назад
В Мехико сожгли Трампа из папье-маше

В Мехико сожгли Трампа из папье-маше

4 часа назад
Порошенко попался на подделке паспорта

Порошенко попался на подделке паспорта

9 часов назад
Помешавших проезду скорой помощи водителей будут наказывать строже

Помешавших проезду скорой помощи водителей будут наказывать строже

2 часа назад
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником

С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником

8 часов назад
Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок

Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок

12 часов назад
Паводок под Иркутском идет на спад: в домах воды уже нет

Паводок под Иркутском идет на спад: в домах воды уже нет

2 часа назад
Япония вспоминает Хиросиму и зовет Путина и Трампа посетить музей жертв ядерной атаки

Япония вспоминает Хиросиму и зовет Путина и Трампа посетить музей жертв ядерной атаки

5 часов назад
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна "Франциско"

В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна "Франциско"

6 часов назад
Столтенберг рассказал, почему Крым вернулся в состав России

Столтенберг рассказал, почему Крым вернулся в состав России

5 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
"Он показал горе людей". Пять лет назад погиб Андрей Стенин

"Он показал горе людей". Пять лет назад погиб Андрей Стенин

25 минут назад
Шарапова вылетела с турнира в Торонто, проиграв в первом круге

Шарапова вылетела с турнира в Торонто, проиграв в первом круге

1 час назад
В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 4,5 тысячи гектаров

В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 4,5 тысячи гектаров

3 часа назад
Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

3 часа назад
Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

3 часа назад
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

4 часа назад
Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо

Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо

5 часов назад
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

6 часов назад
США обвинили КНР в манипулировании валютой

США обвинили КНР в манипулировании валютой

6 часов назад
Ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии

Ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии

7 часов назад
КНР временно приостановила импорт сельскохозяйственной продукции из США

КНР временно приостановила импорт сельскохозяйственной продукции из США

7 часов назад
Почему цены на нефть не подскочат до $100?

Почему цены на нефть не подскочат до $100?

8 часов назад
Российские танкисты установили новый рекорд на АрМИ-2019 в Алабине

Российские танкисты установили новый рекорд на АрМИ-2019 в Алабине

8 часов назад
На юге Сирии обнаружен склад боевиков с оружием американского производства

На юге Сирии обнаружен склад боевиков с оружием американского производства

9 часов назад
Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили

Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили

11 часов назад
Умер композитор Сергей Березин, автор песни "Снег кружится"

Умер композитор Сергей Березин, автор песни "Снег кружится"

11 часов назад
Беспорядки в Москве: пока Синица принимал позы в клетке, рестораторы подсчитывали ущерб

Беспорядки в Москве: пока Синица принимал позы в клетке, рестораторы подсчитывали ущерб

12 часов назад
"Яндекс.Такси" проконтролирует усталость водителей

"Яндекс.Такси" проконтролирует усталость водителей

13 часов назад
Выход США из ДРСМД породил фундаментальные риски для всех, но надежда еще есть

Выход США из ДРСМД породил фундаментальные риски для всех, но надежда еще есть

13 часов назад
Комментируя массовые расстрелы, американский политик не смог сдержать смех

Комментируя массовые расстрелы, американский политик не смог сдержать смех

13 часов назад
Министерство юстиции заинтересовалось образованием

Министерство юстиции заинтересовалось образованием

13 часов назад
Смерть на крыше "Сапсана": риск лишиться жизни не останавливает зацеперов

Смерть на крыше "Сапсана": риск лишиться жизни не останавливает зацеперов

15 часов назад
Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул

Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул

15 часов назад
Что это? На скульптуре дома в Петербурге вместо головы появилась видеокамера

Что это? На скульптуре дома в Петербурге вместо головы появилась видеокамера

18 часов назад
Дети от начала до конца смеялись: "Руслан и Людмила. Перезагрузка" в отзывах зрителей

Дети от начала до конца смеялись: "Руслан и Людмила. Перезагрузка" в отзывах зрителей

19 часов назад
Отдых и хобби: у россиян изменилось отношение к даче

Отдых и хобби: у россиян изменилось отношение к даче

19 часов назад
Какие игрушки по мультфильмам покупали в июле

Какие игрушки по мультфильмам покупали в июле

20 часов назад
В России стартовали продажи 7-местного "китайца" чуть дороже 1 млн рублей

В России стартовали продажи 7-местного "китайца" чуть дороже 1 млн рублей

22 часа назад
Гормональная терапия у женщин негативно влияет на сердце

Гормональная терапия у женщин негативно влияет на сердце

22 часа назад
Как попытки России сокрушить доллар становятся реальностью

Как попытки России сокрушить доллар становятся реальностью

23 часа назад
Назад в СССР - 6: треть грузовиков на дорогах России еще советского производства

Назад в СССР - 6: треть грузовиков на дорогах России еще советского производства

23 часа назад