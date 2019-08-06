Гарет Бэйл может оказаться в "Баварии"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл в текущим летом может перебраться из Мадрида в Мюнхен, где его хотят видеть представители "Баварии". Валлиец имеет возможность присоединиться к баварцам на правах аренды.

Одной из причин перехода Бэйла в "Баварию" являются партнерские отношения двух клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на As. Ранее по аналогичному маршруту проследовал колумбиец Хамес Родригес, выступающий за "Баварию" на протяжении двух предыдущих сезонов.

Напомним, что накануне Бэйл мог оказаться в чемпионате Китая, где в его услугах проявлял интерес "Бэйцзин Гоань", готовивший тому зарплату в размере 24 миллионов евро ежесезонно. Однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не раз сообщал о том, что в будущем не рассчитывает на Бэйла, как на игрока "сливочных". Французский специалист по ходу межсезонья признался, что валлиец близок к уходу из клуба.

За "Реал" Бэйл выступает с 2013 года. За это время он четыре раза побеждал с клубом в Лиге чемпионов, и по разу побеждал в чемпионате и Кубке Испании.