Конфликт на золотых приисках: киргизские спецслужбы опасаются массовых беспорядков

На золоторудном месторождении в Нарынской области Киргизии возник конфликт между китайскими работниками и киргизами.

5 августа около 300 местных жителей пришли на месторождение и стали его закрытия. Они считают, что предприятие Zhong Ji Mining company наносит ущерб окружающей среде. Началась массовая драка, киргизы и китайцы закидали друг друга камнями.

В результате ЧП травмы получили 39 человек. В министерстве здравоохранения республики сообщили ТАСС, что большинство пострадавших являются гражданами КНР. Все они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии считают, что этот может спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки, в том числе на межнациональной основе, сообщает РИА Новости.

"ГКНБ КР оставляет за собой право объявить авторам публикаций и видеоматериалов предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе", — заявили в госкомитете.

На место ЧП выехали первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Китайские инвесторы разрабатывают месторождение Солтон-Сары с 2013 года. Прогнозируемые запасы золота на руднике составляют около 20 тонн. Конфликты между китайскими работниками и жителями окрестных сел возникали и ранее.