Гус Тиль: хотел играть в таком Топ-клубе, как "Спартак"

Голландский новичок "Спартака" Гус Тиль поделился своими впечатлениями от перехода в столичный клуб из "АЗ Алкмар". 21-летний полузащитник признался, что считает красно-белых самым большим клубом в России, что стало одним из факторов перехода.

"Я сделал важный шаг в жизни, и сейчас испытываю самые позитивные эмоции, — сказал Тиль в интервью клубному сайту спартаковцев. – "Спартак" – это по-настоящему большой клуб, и я надеюсь, что я смогу проявить себя здесь с наилучшей стороны. С нетерпением жду своего дебюта".

"Почему я выбрал "Спартак"? Я консультировался по поводу своего перехода и многое узнал о клубе: в какой футбол он играет, как хочет играть, его цели и задачи. Стало очевидно, что это самая большая, популярная и титулованная команда России. Я хотел играть в топ-клубе, и "Спартак" именно такой".

Напомним, что Тиль подписал контракт со "Спартаком" сроком на четыре года.