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6 августа 201912:29

Овечкин взял у болельщика урок китайского языка

Twitter/Washington Capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в рамках своего турне по Китаю в качестве после Национальной хоккейной лиги прибыл в Пекин. Там он встретится с китайскими фанатами, в числе которых дети.

Одному из таких своих юных поклонников Ови уделил особое внимание – 10-летний мальчик по имени Уильям специально прилетел на встречу из Шанхая. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой Twitter-аккаунт "столичных", Овечкин поиграл со своим фанатом в видеоигры, а позже взял у него урок китайского языка.

Напомним, что ранее 33-летний хоккеист дал понять, что пока не знает, чем будет заниматься по окончании контракта с "Вашингтоном", который истекает в конце сезона 2020/2021. Овечкин намекнул на завершение карьеры.

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