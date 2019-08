Овечкин взял у болельщика урок китайского языка

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в рамках своего турне по Китаю в качестве после Национальной хоккейной лиги прибыл в Пекин. Там он встретится с китайскими фанатами, в числе которых дети.

Одному из таких своих юных поклонников Ови уделил особое внимание – 10-летний мальчик по имени Уильям специально прилетел на встречу из Шанхая. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой Twitter-аккаунт "столичных", Овечкин поиграл со своим фанатом в видеоигры, а позже взял у него урок китайского языка.

And William even taught Ovi how to write in Chinese! pic.twitter.com/j7O6rWvn1y