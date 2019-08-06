"Локомотив" договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко. Официально сделка будет оформлена до конца недели. Об этом сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что Комличенко является воспитанником "Краснодара", который он покинул в 2017 года и перешел в "Младу Болеслав". В составе чешского клуба 24-летний россиянин провел 52 матча, в которых отметился 34 голами. В нынешнем сезоне в активе форварда в пяти играх три забитых гола.