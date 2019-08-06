Пожар на арсенале: число пострадавших выросло до 13

Число пострадавших в результате взрывов и возникшего пожара на складе боеприпасов под Ачинском выросло до 13 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в ачинской райбольнице, к медикам обратилась еще одна женщина. У нее легкие травмы, от госпитализации она отказалась.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате ЧП в Красноярском крае. Четверо находятся в больнице.

Около 13 часов (по московскому времени) 5 августа на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Они начали взрываться. По свидетельствам местных жителей, в районе ЧП вырос "гриб до небес".



Из населенных в радиусе 15 километров от места взрывов были эвакуированы или выехали самостоятельно больше 16 тысяч человек.

В Ачинском, Назаровском районах и городе Ачинске введен режим ЧС. 6 августа Минобороны сообщило о полной ликвидации пожара, причиной которого, по предварительным данным, стал человеческий фактор.