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Выборы в Мосгордуму 21 минута назад
Отец, передавший ребенка "заводиле" незаконной акции, уверяет: они просто гуляли
Дмитрий Проказов – отец ребенка, которого вместе с женой прокуратура считает необходимым лишить родительских прав, поскольку на несогласованной протестной акции в Москве они передали малыша "третьему лицу", рассказал, что к ним домой приходили следователи с обыском.
В своем комментарии Проказов сообщил, что "третье лицо" – это его друг и "практически родственник" – двоюродный брат жены. По словам мужчины, он "просто попросил его понести ребенка".
"Там не было ни оцеплений, ни полицейских", — приводит "Интерфакс" слова Проказова.
"Третье лицо" – это один из кураторов незаконной акции в Москве Сергей Фомин, которого сейчас разыскивают. Фомину заочно предъявили обвинение.
Во время акции он, как было зафиксировано многими СМИ, сначала явно заводил толпу, а затем взял годовалого ребенка из рук отца. Ранее сообщалось, что таким образом один из самых скандальных организаторов несанкционированной акции пытался прорваться сквозь полицейское оцепление.
Впоследствии прокуратура Москвы сообщила, что намерена через суд лишить этих родителей их прав, поскольку "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
В прокуратуре отметили, что передача "третьему лицу" на незаконной акции "малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии (...) подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика".
В надзорном ведомстве столицы также сообщили, что проводятся проверки и в отношении других лиц, которые пришли на несанкционированные массовые публичные мероприятия с малолетними детьми или вовлекали в противозаконные массовые акции несовершеннолетних.
Ранее московское управление СКР в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля объявили в розыск одного из участников незаконной акции Сергея Фомина.
"Из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления", - заявили следователи.
Фомину было заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках по части 2 статьи 212 УК РФ.
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