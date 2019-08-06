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Выборы в Мосгордуму 34 минуты назад

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6 августа 201921:11 Ярослав Красиенко

"Это что, соревнования?": Госдума не рекомендует иностранцам вмешиваться в выборы

"Это что, соревнования?": Госдума не рекомендует иностранцам вмешиваться в выборы

Российские парламентарии внимательно изучат доказательства вмешательства США и Европы в предстоящие выборы в Мосгордуму. В специальном заседании Совета палаты будут участвовать представители всех фракций. Как выясняется, несанкционированные уличные акции поддерживались из-за рубежа, а их предполагаемые организаторы проходили тренинги вместо того, чтобы собирать подписи в поддержку своих кандидатов. То, что многие автографы были поддельными, сегодня наглядно подтвердили в ЦИКе. 

На примере документа кандидата Гудкова Дмитрия можно понять, как эксперты Центризбиркома скрупулезно, подпись за подписью изучают документы тех, кто подал жалобы:

"Вот видите, адрес не соответствует, паспорт не соответствует, не найден такой избиратель, в Москве не зарегистрирован".

Заявления участников предвыборной компании рассматривают максимально открыто.

"Впервые на уровне рассмотрения нашей жалобы, на уровне Центральной избрательной комиссии мы столкнулись с относительно справедливым рассмотрением всех наших претензий", — рассказал представитель Дмитрия Гудкова Виталий Венидиктов.

У несостоявшихся кандидатов есть аргументы — это их обманывают, а все собранные подписи действительны, а у Центризбиркома есть факты, согласно которым понятно, что для подделки не гнушались ничем.

"Старые базы данных, в которых умерший человек числится живым. Эту старую базу данных они берут, переписывают, готовят подписные листы. В результате мы имеем умерших в списке подписантов", — поделился заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

В Центризбиркоме расссматривали жалобы на отказ в регистрации Александра Руденко, Екатерины Игнатовой, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой. После тщательной проверки все жалобы решили отклонить. Елене Русаковой, впрочем, дали шанс — к утру нужно представить недостающий документ.

Кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму зарегистрировали двести тридцать три человека. Большинство из них не имеют никакого отношения к партии власти. Коммунистка Дарья Митина не скрывает радости от того, что сложнейший сбор подписей — позади. 

"Если бы я не провела трое суток в своем штабе в горкоме нашей партии (я там ночевала три ночи на столе), то, конечно, ничего бы не получилось. Потому что я сама, собственноручно, вычеркнула порядка тысячи подписей", — рассказала кандидат в депутаты Московской городской Думы Дарья Митина.

Те, кто не придал такого значения проверке, регистрацию не получили. Но, не дожидаясь результатов рассмотрения жалоб, перешли к активным действиям.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело о массовых беспорядках. Доказательств того, что события в центре Москвы были четко спланированной провокацией, становится все больше.

На кадрах, заснятых в день митинга, видно, как активисты под руководством уже задержанного Егора Жукова готовят прорыв полицейского оцепления.

Уже известно, что координирующий действия активистов Жуков ездил на уличные акции в Армению, был на американских обучающих курсах в Черногории.

Посольство США в России фактически открытым текстом призывало принять участие в несанкционированной акции. На своем сайте дипломаты даже опубликовали карту с точками сбора. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это прямым вмешательством во внутреннюю политику страны. Сегодня на действия иностранных государств отреагировали в Госдуме.

"Ну недопустиммо вмешательство любых иностранных государств. В Америке уже несколько лет шумят, что якобы кто-то вмешивался в их выборы. А разве посол США не вмешивается в выборы здесь, у нас в Москве, когда на сайтах посольства прям весь маршрут указан и время прохождения точек маршрута? Это что, соревнования политические? По политическому ориентированию?", — заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я сейчас выступаю с инициативой и обращаюсь и к председателю Государственной Думы прежде всего, созвать внеочередное заседание Совета Думы. На этом внеочередном заседании рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займется изучением всех существующих материалов, а у нас есть возможность получить эти материалы о возможных попытках и уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную компанию в РФ, иными словами, вмешательству в наши внутренние дела", — высказал свое мнение председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Окончательное решение по отказу в регистрации участникам предвыборной кампании, жалобы которых сегодня рекомендовали отклонить, в Центральной избирательной комиссии примут уже завтра. 

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