В ДНР заявили о развертывании в боевые порядки украинской армии под Мариуполем

Армия Украины начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в управлении Народной милиции республики.

"Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Имеются данные о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок, отмечается активизация работы беспилотных летательных аппаратов.

В донецкой милиции отметили, что не исключают "проведения украинскими оккупантами террористических актов вблизи переднего края".

Народная милиция ДНР еще в субботу сообщала об активности украинских войск на линии соприкосновения. Было зафиксировано сооружение новых позиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Как заявил в прямом эфире программы "60 минут" начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов, Кравченко отличается от других украинских генералов своей воинственностью.

"Помешан на войне, мечтает стать прославленным полководцем – украинским Наполеоном, любит проводить исторические реконструкции и побеждать в них, — сказал он. — Мы ничего хорошего от него не ждем. Но готовы к любому исходу и любым движениям противника".