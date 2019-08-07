Почти полсотни природных пожаров удалось потушить за сутки объединенным силам Авиалесоохраны, МЧС и военных.

По информации диспетчеров, активно тушат еще 160 тысяч гектаров леса. Из них две трети приходится на Иркутскую область: там ситуация самая сложная. Действует режим ЧС. Мониторинг и тушение проводят при поддержке авиации, передает "Россия 24".

Информация, что главной причиной пожаров может быть непогода, не подтверждается. В МЧС говорят, что во многих случаях сработал человеческий фактор.

Кроме Иркутской области режим ЧС действует в Бурятии, Якутии и под Красноярском. Там военная авиация потушила все очаги открытого горения. За сутки сбросили более тысячи тонн воды на площадь 150 тысяч гектаров. Теперь дело за спасателями и лесопожарными, они на земле проливают участки, которые были охвачены огнем.