Взрыв и стрельба в Кабуле: пострадали более 30 человек

В западной части Кабула прогремел мощный взрыв. После этого в районе ЧП началась стрельба.

По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции. Над домами поднимается столб дыма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ранения получили 34 человека. Они были госпитализированы.