7 августа 201908:47
Взрыв и стрельба в Кабуле: пострадали более 30 человек
В западной части Кабула прогремел мощный взрыв. После этого в районе ЧП началась стрельба.
По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции. Над домами поднимается столб дыма.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ранения получили 34 человека. Они были госпитализированы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В лесах Ачинска вместо грибников ходят саперы
- ВСУ готовятся к активным боевым действиям
- В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек
- Между Токио и Сеулом очередное обострение отношений
- Порошенко ночью вернулся на Украину
Самое читаемое
-
Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили
- Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул. Фото
- Российский шоу-бизнес вспомнил о скормленном крокодилам "банкире" Сафиеве
- Десантник, отмечавший день ВДВ, убил в драке школьника
- Пасеки смерти: почему пчелы массово гибнут
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Признание Китая валютным манипулятором приведет к валютной войне
- Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы
- Топ-5 компаний по продажам планшетов в мире
- Рынок акций США испытал самый серьезный обвал года после обострения торговой войны с Китаем
- Как сильно может ослабнуть рубль?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
- Джип для эгоиста: 3-дверные внедорожники прошлого и настоящего
- Двойная смерть ценой 35 тысяч рублей и результаты опроса ГИБДД: что имеем?
- Mitsubishi Outlander получил салон в самом модном тренде сезона
- Самый мощный Ford в истории: раскрыты характеристики
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Из-за ласковой собаки женщине пришлось ампутировать руку
- О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления
- Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
Вести в 20.00
-
Взрывы прекратились: в Ачинск возвращаются жители
- Опасный Париж: Нотр-Дам накроют куполом от свинца
- На дальней станции сойду: ушел композитор Сергей Березин
- На Тверскую вернулся дом Прошиных
- Арест владельца подмосковного Дома Барби продлен
- Джамму и Кашмир лишились особого статуса
- Вид с воды: до древнего города донесут водные крылья
Вести-Москва
-
В фитнес-клубе в Нагатине произошла утечка хлора
- Из подмосковной деревни исчез газ: как его вернуть?
- Уличные художники со всего мира съехались на фестиваль граффити в Одинцове
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии
Сегодня
В лесах Ачинска вместо грибников ходят саперы
3 часа назад
Между Токио и Сеулом очередное обострение отношений
3 часа назад
Порошенко ночью вернулся на Украину
38 минут назад
Взрыв и стрельба в Кабуле: пострадали более 30 человек
21 минута назад
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек
6 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство
05.08.2019 08:50
За сутки уровень воды в Амуре достиг почти 5 метров
4 часа назад
СМИ: Huawei купила крупного российского разработчика
11 часов назад
"ВКонтакте" тестирует версию без счётчиков лайков и репостов
13 часов назад
Apple запустила собственную кредитку
14 часов назад
"Бабушкины" квартиры постепенно уходят с рынка аренды Москвы
14 часов назад
В каких условиях вентиляторы несут больше вреда, чем пользы
18 часов назад