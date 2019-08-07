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7 августа 201911:24

В Башкирии дерево упало на припаркованные автомобили. Видео

ГТРК ²Башкортостан›

В Башкирии во дворе жилого дома на припаркованные автомобили упало дерево и сильно повредило три легковушки. В минувший вторник порывы ветра в Стерлитамаке достигали 26 метров в секунду.

 

 

 

ГТРК "Башкортостан" сообщает, что инцидент произошел на улице Гоголя. В результате происшествия никто не пострадал.

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