В Башкирии дерево упало на припаркованные автомобили. Видео

В Башкирии во дворе жилого дома на припаркованные автомобили упало дерево и сильно повредило три легковушки. В минувший вторник порывы ветра в Стерлитамаке достигали 26 метров в секунду.

ГТРК "Башкортостан" сообщает, что инцидент произошел на улице Гоголя. В результате происшествия никто не пострадал.