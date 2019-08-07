"Кремлевский" комбинат питания хочет взыскать с Киркорова 82 тысячи

ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" требует взыскать с певца Филиппа Киркорова около 82 тысяч рублей. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы.

Рассмотрение требований будет проведено в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания — стороны должны предоставить все объяснения в письменном виде.

В "Кремлевском" РИА Новости подтвердили факт судебного разбирательства, однако отказались рассказать, с чем связаны претензии к Киркорову.

"Это юридические отношения между нами и им. Вот и все", — заявил РИА Новости гендиректор комбината "Кремлевский" Александр Мещанский.

Компания поставляет питание в администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком.