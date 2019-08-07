Сын звезды "Бумера" Максима Коновалова впал в кому и чудом выжил после прививки
Звезда "Бумера" Максим Коновалов в "Судьбе человека" рассказывает о том, что после выхода культового боевика многие благодарили его за то, что в нем было показано, к чему в реальности может привести подобные образ жизни, а не криминальная романтика.
Сам же актер в жизни от этого всегда был далек. Он появился на свет благодаря решимости мамы, которой после появления на свет первого сына врачи не рекомендовали больше рожать. Но она очень хотела еще детей, но после рождения Максима умерла.
Ему тогда было всего 7 лет. Его и старшего брата воспитывал отец, который, несмотря на советы "доброжелателей" отдать мальчишек в детдом и создать новую семью, оставил спортивную карьеру и стал водителем грузовика.
Максим рассказывает, что просто ему в жизни никогда не давалось ничего – и в театральный он поступил только после двух попыток, и уже в вузе преподаватель рекомендовал забыть об актерстве и заняться торговлей, и после его окончания долго не предлагали ролей.
Но актер, который все-таки добился признания в профессии, говорит: "Наверное, это прекрасно". "Ведь все, что у нас появляется через преодоление, дорогого стоит", — поясняет Максим свою мысль.
Свою женщину он тоже нашел не сразу, пережив жестокое разочарование в отношениях, когда узнал, что у любимой есть другой.
Но судьба сделала ему большой подарок: именно в тот момент, когда она заявила, что уходит, Максиму позвонила та, которая и стала его судьбой.
Светлана Трубанчук позвонила Коновалову, чтобы предложить роль в фильме "Горячие новости", а уже на съемках они поняли, что друг без друга не могут. Светлана и сейчас пришла в студию вместе с мужем.
Они рассказали, что поначалу отношения были непростыми – частые разъезды Максима, "доброжелатели", которые то и дело докладывали Светлане об "изменах" мужа, ее недоверие к супругу и трагедия с сыном Мишей.
После плановой прививки у ребенка случился анафилактический шок, он потерял сознание и два месяца был в коме. К счастью, он вернулся к жизни.
Сейчас с Мишей все в порядке, особо радуют родителей его четверки и пятерки по литературе и русскому языку. В семье подрастают и еще две дочки – Ира и Маша, а Светлана стала менеджером своего мужа-актера.
Максим признается, для него в жизни главное – дети, а Светлана добавляет, что Максим – "отличный отец", и в семье у них все хорошо.
Когда она поняла, что муж ее действительно любит, и как справлялась с ревностью? Почему пара официально поженилась только два года назад? Зачем Максим подарил Светлане бревно с пилой? В каком фильме снялся вместе с дочерью Машей, и какое влияние на Коновалова оказал Савелий Краморов?
В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Максим Коновалов с супругой Светланой.
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