Посольство США в Москве подтвердило отставку Хантсмана

В посольстве США в Москве подтвердили сообщения СМИ о грядущей отставке американского посла Джона Хантсмана. Он покинет свой пост 3 октября.

В прошении об отставке, которое дипломат отправил президенту США Дональду Трампу, Хантсман призвал продолжать привлекать Россию к ответственности, если она и дальше будет угрожать США и их союзникам. При этом посол признал, что у двух стран есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. В частности, сотрудничество необходимо в области борьбы с терроризмом и контролем над вооружениями, передает ТАСС.

Должность посла в России Джон Хантсман занимает с 2017 года. До этого являлся послом США в КНР, губернатором штата Юта (2005-2009 годы), послом в Сингапуре.