Тема:
Аварии и ДТП 33 минуты назад
7 августа 201915:29
На работника автомастерской едва не приземлился грузовик с прицепом. Видео
В Техасе грузовик с прицепом потерял управление и устроил масштабную аварию с участием нескольких припаркованных машин.
За несколько секунд до происшествия сотрудник мастерской, расположенной в небольшом городке Спайсвуд, вооружился инструментом и лег на спину, чтобы починить неисправный погрузчик.
В этот момент большой пикап потерял управление, съехал с дороги и подскочил на кочке. Рабочий, услышав шум, проявил завидную реакцию, вскочил и успел отбежать на безопасное расстояние, после чего летящий грузовик снес столб с дорожным знаком и приземлился напротив парковки сервиса, смяв несколько машин.
О пострадавших в результате аварии не сообщается.
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