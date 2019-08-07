На работника автомастерской едва не приземлился грузовик с прицепом. Видео

В Техасе грузовик с прицепом потерял управление и устроил масштабную аварию с участием нескольких припаркованных машин.

За несколько секунд до происшествия сотрудник мастерской, расположенной в небольшом городке Спайсвуд, вооружился инструментом и лег на спину, чтобы починить неисправный погрузчик.

В этот момент большой пикап потерял управление, съехал с дороги и подскочил на кочке. Рабочий, услышав шум, проявил завидную реакцию, вскочил и успел отбежать на безопасное расстояние, после чего летящий грузовик снес столб с дорожным знаком и приземлился напротив парковки сервиса, смяв несколько машин.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.