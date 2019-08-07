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Дело Никиты Белых 4 минуты назад

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7 августа 201916:46 Екатерина Миронова

Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

Бывший глава Кировской области Никита Белых готовится к разводу. Решение расторгнуть брак приняла его супруга Екатерина. Она же подала заявление. Сейчас экс-чиновник отбывает срок за взятку. И даже свадьба в 2017 году состоялась в СИЗО.

Семейный союз супругов Белых не продержался и двух лет. Официальные отношения они расторгают.

"Сегодня мне 33, и в данный момент я подаю заявление на развод", — пояснила Екатерина Белых.

О причинах развода с бывшим губернатором Кировской области Екатерина Белых говорит как-то неконкретно. Объясняет, что расстаться с мужем они решили из-за угроз, которые поступают в ее адрес. Ведь Екатерина правозащитница. И она не хочет, чтобы ее работа сказалась на судьбе супруга, который сейчас находится в заключении.

"В любой конфликтной ситуации, если я занимаюсь правозащитной деятельностью, на Никиту Юрьевича может быть оказано давление, как и в обратную сторону может на меня быть оказано давление, с помощью ситуации с Никитой Юрьевчием", — пояснила супруга Никиты Белых.

Насколько эти причины реальны – сказать сложно. Но, по статистике, 90 процентов браков с заключенными распадаются в течение двух лет после свадьбы. Возможно, пара просто не выдержала разлуки.

"Конечно, очень тяжело сохранить пару, когда один из супругов находится в заключении. Разлука всегда обостряет вещи, которые в паре существуют. То, что гораздо легче прояснить при наличии контакта, при его отсутствии все это вылезает", — отмечает семейный психолог Анна Хныкина.

Впрочем, Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и постараются сохранить хорошие отношения. Пока только подано заявление, если супруги не передумают, развод случится осенью.

"Если один из супругов сидит в тюрьме, то подается заявление в суд, и в течение месяца расторгается брак. Минимальный срок – это месяц, может быть и два, и три", — добавляет юрист Максим Суров.

Свадьба и венчание Никиты Белых с Екатериной Рейферт состоялась в ноябре 2017 года прямо в СИЗО "Лефортово" в самый разгар судебного процесса. Спустя три месяца бывший кировский губернатор был признан виновным в получении взятки и приговорен к 8 годам лишения свободы и к штрафу в 48 миллионов рублей.

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