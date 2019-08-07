Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично
В Москву приехал Квентин Тарантино. Приехал, надо сказать, не в первый раз и цель у него не единственная. Официальная сторона визита американского режиссера — вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом присутствовать на российской премьере своего фильма "Однажды в... Голливуде". А вот неофициальная...
Начать лучше с нее, тем более, если соблюдать хронологию событий, так будет точнее. Во вторник, 6 августа, Квентин Тарантино отправился на экскурсию в Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" в сопровождении министра культуры РФ Владимира Мединского и директора музея Елены Гагариной.
Очевидцы рассказывают, будто министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии, и ему пришлось непросто: Тарантино постоянно задавал дополнительные вопросы. В остальном он вел себя как заправский турист: подивился на царь-пушку, даже потер на счастье царь-колокол, сходил на выставку "Хранители времени".
После чего задал вопрос: "Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?" Жаль, что сопровождающие его были серьезны и важно ответили, что для этого нужно стать членом царской семьи. Наверняка режиссер, обладающий отличным чувством юмора, посмеялся бы известному анекдоту: "Есть одно место, но лечь надо завтра".
А если о серьезном и важном для человека Квентина, Мединский подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году. Не секрет, что Тарантино — настоящий поклонник творчества Бориса Леонидовича. В 2004-м году, приехав на XXVI Московский кинофестиваль, режиссер нашел время съездить на могилу поэта в Переделкине.
Личное время кончилось утром в среду — режиссер и продюсеры встретились с журналистами. Первый вопрос и о новом фильме. И, одновременно, о творческом пути режиссера:
- Недавно в Каннах отмечали 25 лет "Криминального чтива": премьера картины "Однажды в... Голливуде" состоялась 21 мая. После завершения показа вам устроили шестиминутную овацию. Между тем вы ворвались в кино из небытия. Чувствуете ли вы себя частью Голливуда или по-прежнему ощущаете себя аутсайдером?
- С одной стороны я – часть Голливуда, хотя бы потому, что живу и работаю там: снимаю кино уже 27 лет. И конечно же я часть профессионального сообщества кинематографистов Голливуда. Одновременно, если сравнивать как снимаю кино я и все остальные, я как был в 90-ых аутсайдером так и остаюсь им по сей день. Всего 10 лет назад Голливуд работал со мной крайне неохотно, и даже с этим фильмом я мог оказаться на обочине, поскольку он не похож на то, что сегодня модно снимать.
- Ваш фильм о золотом веке Голливуда. Чему он может научить нас и будущие поколения?
- Мне очень нравится то время – веселое, энергичное. Время расцвета телевидения – слегка устаревшее на современный взгляд. 70-ые научить оно могло бы, конечно. Поскольку действие происходит за год до них. А 70-ые могли бы научить многому наших современников.
- В фильме появляется автомобиль, который был у вашего отчима как раз в 69-м году. Что-то еще из ваших воспоминаний появилось в кино?
- На самом деле довольно много всего. Мы жили в восточном Лос-Анжелесе, но часто ездили в Голливуд. Помню, в наш первый приезд мы зашли в китайский театр и отчим рассказал мне его историю. Он также рассказал мне о Голливудском бульваре, как по нему ходили великие люди, и что их имена там увековечены. Словом, я многое знал, что мне пригодилось в фильме: мы старались снимать максимально реалистично.
Тарантино сделал весьма провокационное заявление, проверить которое будет возможно, но нескоро: режиссер объявил, что он планирует завершить свое творчество. Но сделал его крайне аккуратно, уточнив, что следующий фильм будет "возможно последним".
Закончить же работу в кинематографе он планирует не сразу, а сняв еще один фильм. Чтобы в его послужном списке значилось 10 фильмов. Как режиссеру ему важна не столько цифра: "Я хочу сделать суперфильм, который закроет всю логику моих картин. Есть у меня одна идея. Возможно, он станет апологетом всех моих предыдущих работ. Тем более, что я постоянно рассказываю одну и ту же историю, где каждая новая история — вагон в составе длинного поезда. И я хочу снять фильм, который закроет эту историю".
Поскольку ни одна встреча с иностранными звездами не обходится без "неожиданного" вопроса от отношении к России, русской еде, книгам, фильмам, Тарантино пришлось рассказать о том, что в детстве он был фанатом фильмм "Человек-амфибия". "Маленьким я много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, не зная, что это советский фильм".
Попрощавшись, Тарантино пошел готовиться к премьере фильма "Однажды в... Голливуде". События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои — актер вестернов Рик Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бута (Брэд Питт).
Их личные переживания не выдерживают конкуренции с событиями, связанными с бандой Чарльза Мэнсона и убийством жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. Картина выйдет в российский прокат 8 августа. Это первый фильм Тарантино, который не был спродюсирован Харви Вайнштейном после того, как актрисы обвинили его в сексуальных домогательствах. Sony Pictures получила права на релиз, выполнив несколько требований Тарантино, включая финальный монтаж картины. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Первый полет "Охотника". Видео Минобороны
- Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Зеленского
- Очередной коллапс настигнет Москву в конце недели
- В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
- Россияне пострадали во время джип-сафари в Турции
Самое читаемое
-
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер
- Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул. Фото
- Лакшери ДТП: протаранив Porsche, Bentley и McLaren, водитель Audi остался жив. Видео
- Десантник, отмечавший день ВДВ, убил в драке школьника
- Бразильский наркобарон найден мертвым после неудачного побега
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Валентины Шарыкиной. Заноза любви пани Зоси
Вести.Экономика
-
Признание Китая валютным манипулятором приведет к валютной войне
- Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы
- Топ-5 компаний по продажам планшетов в мире
- Рынок акций США испытал самый серьезный обвал года после обострения торговой войны с Китаем
- Как сильно может ослабнуть рубль?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
- Московские камеры начали штрафовать за отсутствие ОСАГО
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?
- Джип для эгоиста: 3-дверные внедорожники прошлого и настоящего
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Из-за ласковой собаки женщине пришлось ампутировать руку
- О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления
- Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
Вести в 20.00
-
Взрывы прекратились: в Ачинск возвращаются жители
- Опасный Париж: Нотр-Дам накроют куполом от свинца
- На дальней станции сойду: ушел композитор Сергей Березин
- На Тверскую вернулся дом Прошиных
- Арест владельца подмосковного Дома Барби продлен
Вести-Москва
-
Водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем
- Квентин Тарантино прогулялся по Москве
- Автосервис под окнами: жители жалуются на тест-драйвы во дворе
- Камеры начали проверять у водителей наличие полиса ОСАГО
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео