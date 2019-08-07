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7 августа 201915:57 Мария Свешникова

Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично

фото: Михаил Свешников

В Москву приехал Квентин Тарантино. Приехал, надо сказать, не в первый раз и цель у него не единственная. Официальная сторона визита американского режиссера — вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом присутствовать на российской премьере своего фильма "Однажды в... Голливуде". А вот неофициальная...

Начать лучше с нее, тем более, если соблюдать хронологию событий, так будет точнее. Во вторник, 6 августа, Квентин Тарантино отправился на экскурсию в Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" в сопровождении министра культуры РФ Владимира Мединского и директора музея Елены Гагариной.

Очевидцы рассказывают, будто министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии, и ему пришлось непросто: Тарантино постоянно задавал дополнительные вопросы. В остальном он вел себя как заправский турист: подивился на царь-пушку, даже потер на счастье царь-колокол, сходил на выставку "Хранители времени".

После чего задал вопрос: "Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?" Жаль, что сопровождающие его были серьезны и важно ответили, что для этого нужно стать членом царской семьи. Наверняка режиссер, обладающий отличным чувством юмора, посмеялся бы известному анекдоту: "Есть одно место, но лечь надо завтра".

А если о серьезном и важном для человека Квентина, Мединский подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году. Не секрет, что Тарантино — настоящий поклонник творчества Бориса Леонидовича. В 2004-м году, приехав на XXVI Московский кинофестиваль, режиссер нашел время съездить на могилу поэта в Переделкине.

Личное время кончилось утром в среду — режиссер и продюсеры встретились с журналистами. Первый вопрос и о новом фильме. И, одновременно, о творческом пути режиссера:

- Недавно в Каннах отмечали 25 лет "Криминального чтива": премьера картины "Однажды в... Голливуде" состоялась 21 мая. После завершения показа вам устроили шестиминутную овацию. Между тем вы ворвались в кино из небытия. Чувствуете ли вы себя частью Голливуда или по-прежнему ощущаете себя аутсайдером?

- С одной стороны я – часть Голливуда, хотя бы потому, что живу и работаю там: снимаю кино уже 27 лет. И конечно же я часть профессионального сообщества кинематографистов Голливуда. Одновременно, если сравнивать как снимаю кино я и все остальные, я как был в 90-ых аутсайдером так и остаюсь им по сей день. Всего 10 лет назад Голливуд работал со мной крайне неохотно, и даже с этим фильмом я мог оказаться на обочине, поскольку он не похож на то, что сегодня модно снимать.

- Ваш фильм о золотом веке Голливуда. Чему он может научить нас и будущие поколения?

- Мне очень нравится то время – веселое, энергичное. Время расцвета телевидения – слегка устаревшее на современный взгляд. 70-ые научить оно могло бы, конечно. Поскольку действие происходит за год до них. А 70-ые могли бы научить многому наших современников.

- В фильме появляется автомобиль, который был у вашего отчима как раз в 69-м году. Что-то еще из ваших воспоминаний появилось в кино?

- На самом деле довольно много всего. Мы жили в восточном Лос-Анжелесе, но часто ездили в Голливуд. Помню, в наш первый приезд мы зашли в китайский театр и отчим рассказал мне его историю. Он также рассказал мне о Голливудском бульваре, как по нему ходили великие люди, и что их имена там увековечены. Словом, я многое знал, что мне пригодилось в фильме: мы старались снимать максимально реалистично.

Тарантино сделал весьма провокационное заявление, проверить которое будет возможно, но нескоро: режиссер объявил, что он планирует завершить свое творчество. Но сделал его крайне аккуратно, уточнив, что следующий фильм будет "возможно последним".

Закончить же работу в кинематографе он планирует не сразу, а сняв еще один фильм. Чтобы в его послужном списке значилось 10 фильмов. Как режиссеру ему важна не столько цифра: "Я хочу сделать суперфильм, который закроет всю логику моих картин. Есть у меня одна идея. Возможно, он станет апологетом всех моих предыдущих работ. Тем более, что я постоянно рассказываю одну и ту же историю, где каждая новая история — вагон в составе длинного поезда. И я хочу снять фильм, который закроет эту историю".

Поскольку ни одна встреча с иностранными звездами не обходится без "неожиданного" вопроса от отношении к России, русской еде, книгам, фильмам, Тарантино пришлось рассказать о том, что в детстве он был фанатом фильмм "Человек-амфибия". "Маленьким я много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, не зная, что это советский фильм".

Попрощавшись, Тарантино пошел готовиться к премьере фильма "Однажды в... Голливуде". События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои — актер вестернов Рик Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бута (Брэд Питт).

Их личные переживания не выдерживают конкуренции с событиями, связанными с бандой Чарльза Мэнсона и убийством жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. Картина выйдет в российский прокат 8 августа. Это первый фильм Тарантино, который не был спродюсирован Харви Вайнштейном после того, как актрисы обвинили его в сексуальных домогательствах. Sony Pictures получила права на релиз, выполнив несколько требований Тарантино, включая финальный монтаж картины. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

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