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7 августа 201917:12

Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

Проливной дождь уже залил улицы Риги. Непогода охватила восточные районы Белоруссии: сильный дождь прошёл в Бобруйске. Осадки сопровождались грозой, местами с градом. До центра России дождевые облака активного циклона доберутся уже 8 августа.

В ближайшие двое суток – 8 и 9 августа — синоптики предрекают погодный коллапс в Москве, а также в северных районах Центрального федерального округа. На центр страны обрушатся мощные ливни с грозами, градом и ветром до 22 метров в секунду.

По оценкам синоптиков, на севере ЦФО суммарно за двое суток может выпасть от 40 до 80 миллиметров осадков. Пик дождей придется на ночь пятницы, 9 августа.

На Европейской территории России меняется синоптическая ситуация. Старый циклон уходит на север, к Новой Земле, и на смену арктическому холодному воздуху, который почти две недели господствовал на Русской равнине, идет атлантическое тепло.

Подгоняет его атлантический циклон, центр которого кружится над Британией.

Уже сейчас в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях идут дожди, связанные с теплым участком фронта, но днем такие процессы не так активны, как ночью.

А вот Прибалтика — в зоне холодного фронта. Смена воздушной массы пришлась на середину дня — на период максимальных контрастов температуры, что привело к интенсивным осадкам.

В столичном регионе 7 августа на фоне приближающегося тепла пройдут небольшие осадки. Но это не все перемены, которые ждут центр страны на этой неделе.

На периферии британского циклона на фронтальной волне, что сейчас над севером Германии и Польши, формируется новый небольшой, но очень активный вихрь, который быстро пойдет на восток и принесет в центральный регион сильные — и даже очень сильные — дожди.

Основной удар придется на южные районы Псковской и Новгородской областей, Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области. Там ожидаются наиболее интенсивные дожди.

В Твери пока небольшой дождь на теплом фронте, воздух прогрелся до 21 градуса. Завтра в первой половине дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Основная порция ливней подойдет к региону во второй половине дня. И в течение суток 9 августа будет продолжаться сильный дождь, количество осадков по предварительным оценкам может составить от 40 до 60 миллиметров, при худшем раскладе выпадет месячная норма.

В Москве 7 августа плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь пройдет в ночь на четверг. 8 августа днем станет заметно теплее: температура повысится до 24 градусов.

Дождь начнется вечером и будет усиливаться ночью, затем ослабеет, но не прекратится и днем в пятницу.

За сутки выпадет 15-20 миллиметров дождя.

В субботу, 10 августа, осадки будут небольшими, а 11 августа даже выглянет солнце. Температурный режим будет вполне комфортный — плюс 19-20 градусов.

Текст: Метеовести

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