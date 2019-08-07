"Охотник" встал на крыло. В России прошли испытания первого ударного дрона

Первый полет новейшего российского ударного беспилотника "Охотник" показали на видео. Проект долго оставался засекреченным. Кадры испытаний разместили только сегодня на Youtube-канале Минобороны. Полет длился более 20 минут. За это время аппарат несколько раз облетел аэродром, а затем успешно приземлился.

Вот он: новейший военный беспилотный летательный аппарат "Охотник". На одном из испытательных аэродромов Минобороны готовится впервые взмыть в небо. Считанные секунды на разгон и шасси 20-тонной машины отрываются от взлетной полосы.

Более 20 минут в воздухе на высоте 600 метров под управлением оператора на земле. Этот полет — результат почти десятилетней работы команды "Сухого": исследователей, проектировщиков и авиаконструкторов. "Охотник" буквально напичкан современной аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Сам же аппарат сможет оставаться практически невидимым для локаторов. Корпус выполнен по схеме "летающее крыло" из специальных материалов и покрытия.

"При разработке этого аппарата ставилось несколько задач, которые он должен выполнять. Работать в зоне малоинтенсивного конфликта, выполнять разведывательно-ударные задачи. Нести при этом оружие он может как на внутренних, так и на внешних подвесках. Работать при сильном радиоэлектронном подавлении и противодействии ПВО", — утверждает военный эксперт Алексей Леонков.

Оснащать дрон в случае необходимости будут штатным вооружением российской авиации: ракетами класса "воздух–земля" и авиационными бомбами. Дальность полета при такой массе внушительная – свыше 3 тысяч километров.

"Первый полет — это завершение этапа разработки носителя с системами, обеспечивающими функционирование. После этого идет этап отладки систем носителя и полезных нагрузок, каналов связи. Это самое сложно и самое длительное", — считает руководитель аэрокосмической компании Эдуард Багдасарян.

По словам экспертов, "Охотник" — лишь первый шаг российского авиапрома к более тяжелым беспилотникам, летающим на сверхзвуковых скоростях. Термин "гонка вооружений" в этом сегменте сегодня актуален.

"В Америке сейчас идет разработка гиперзвукового беспилотника SR-72. Американцы делают ставку на этот беспилотник, учитывая сильную систему противовоздушной обороны как России, так и Китая. И радует, что такой беспилотник поднялся в небо и начал серию испытательных полетов", — говорит Леонков.

Первый испытательный полет "Охотник" провел успешно. Аппарат приземлился на аэродроме, и теперь специалистам предстоит доработать систему, чтобы пройти экспертизу и приступить к серийному производству.