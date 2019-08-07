Язык до скандала доведет: министр образования Германии расколол общество

Уметь говорить по-немецки, чтобы научиться говорить по-немецки. Таким навыком, по мнению замглавы правящей партийной коалиции Германии, должен обладать каждый ребенок-мигрант, желающий получить школьный аттестат в ФРГ. В качестве аргумента привели статистику: более 10 процентов немецких первоклашек не понимают, что говорит учитель. Правда, оппоненты ХДС решили, что дело не в детях, а в предвыборном популизме. Скандальное заявление прозвучало в преддверии региональных выборов в нескольких восточных землях, где миграция и убежище — в тройке наболевших тем для избирателей.

Неизвестно, что вызвало больше возмущения: не то само предложение не допускать детей в школу без знания немецкого, не то тот, кто его выдвинул. Высокопоставленный депутат Бундестага, зампред фракции ХДС/ХСС, однопартиец Ангелы Меркель.

"Короче говоря: ребенку, который плохо говорит и понимает по-немецки, нет места даже в начальной школе. "Конечно это стоит определенных денег, но отсутствие интеграции и влияние этой тенденции на образование обойдется нам куда дороже", — заявил депутаг федерального парламента.

Депутат предложил обязательное дошкольное образование, а при надобности — приостановление зачисления ребенка в школу. Но для некоторых школ, прежде всего в Берлине, такая мера может привести к закрытию. Ведь именно в столице есть школы, где немецких детей только несколько человек на целую параллель.

Название района Нойкёльн для Германии имя нарицательное. Все проблемы, которые в стране есть с интеграцией, здесь видны на поверхности. По статистике, больше 40 процентов жителей — иностранного происхождения, но когда оказываешься здесь, кажется что попадал в какую-то другую страну.

- Я здесь родился. И видел этот район таким всегда. Для меня здесь безопасно, — признается местный житель.

Район сначала заселили гастарбайтеры-турки, приехавшие по контрактам в 1960-х, ведь в Нойкёльне было дешевое жилье — район прилегал к Берлинской стене. Потом приехали беженцы из охваченного гражданской войной Ливана, в начале 2000 годов сюда же заселили цыган из Румынии и Болгарии. Теперь район принял и тех, кого пригласила Ангела Меркель во время миграционного кризиса в 2015 году.

- Как давно вы здесь живете?

- Я приехал сюда четыре года назад, — отвечает сириец.

Тем удивительнее, кажется, предложение однопартийца Меркель лишить детей мигрантов права учиться. Ведь именно начальная школа, по сути, определяет всю дальнейшую карьеру. В зависимости от успеваемости там ученик поступает на вторую ступень образования. Она бывает трех типов: "основная школа", "реальная школа и "гимназия". Именно здесь и кроется корень проблем немецкой школьной системы. Право поступления в университет дает только гимназия. А большинство учеников начальных школ в районах с высокой концентрацией иммигрантов поступить в гимназию не могут. Например, в начальной школе Нойкёльна из 103 выпускников прошлого 2018 года только для одного ученика немецкий был родным языком. Директор уже назвала идею депутата от ХДС абсурдом.

И коллеги-христианские демократы объявили Линнеманна в популизме.

"Я не считаю, что должна быть создана такая атмосфера, что только потому, что они не говорят на хорошем немецком языке, для них закрыто образование", — решил пояснить свою позицию министр образования Германии Карстен Линнеманн.

Подтолкнуть консерваторов вправо могли предыдущие выборы, где стремительный взлет популярности "Альтернативы для Германии" привел к потерянным местам в Бундестаге у христианских демократов. Миграционный вопрос уже не первый год — главная причина раскола в немецком обществе. И теперь партии ХДС после ухода Ангелы Меркель с поста председателя нужно определиться, на какой они стороне.