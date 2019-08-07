Грязь, плесень и трещины. Москва может потерять уникальный дворец
Росимущество предпринимает новые усилия для того, чтобы вернуть в федеральную собственность дворец Волковых-Юсуповых. Разбирательства вокруг знаменитого особняка в Большом Харитоньевском переулке длятся уже не один год. Между тем некогда роскошные интерьеры нуждаются в срочной реставрации. Но пока залы пребывают в запустении и закрыты для посетителей.
Закрытый музей открывается за 500 рублей. Охранник проводит экскурсию шепотом и не включая свет. Изразцовые печи, тронный зал, портрет Петра Первого на стене.
Но даже полумрак не может скрыть облупившуюся краску на потолках, покрытые плесенью стены и разрушенные полы. Так сегодня выглядит один из самых старых московских жилых домов. Часть особняка в Большом Харитоньевском переулке 17 века, а вот подвалы гораздо старше.
"Самый древний миф связан с Иваном Грозным. Здесь была соколиная охота, согласно этой легенде, он однажды проезжал, и его соболиная шапка упала в снег. Он посчитал, что это знак и сказал, вот на этом месте, где шапка упала, пожалуйста, постройте сокольничий дворец", — поясняет историк Денис Дроздов.
Подпись на старой фотографии действительно гласит: "Сокольничий дворец". Но известен он все же как Юсуповский. Уже в 19 веке здесь появилось роскошное крыльцо и крыша, выложенная красной и белой плиткой. В архитектуре это называется "в шахмат".
Внутреннее убранство можно увидеть на кадрах из фильма "Гардемарины, вперед!". Здесь снималось сразу несколько эпизодов. Витражные окна, позолоченные двери, залы с росписями. Богатые, даже кричащие, интерьеры — причуда Зинаиды Николаевны Юсуповой. На глобальную перестройку фамильного особняка княгиня не жалела ни денег, ни сил.
Сегодня Юсуповский дворец, переживший не одно столетие, в плачевном состоянии. В 2005 году его продали компании "Межрегионпроект". Спустя два года суд признал сделку незаконной и вернул здание прежнему владельцу — Сельхозакадемии, она теперь в составе Российской академии наук.
"Это очень дорогое здание. И поэтому оно так и бесхозно. На содержание нужны сотни миллионов, а на реставрацию, может, миллиарды. В бюджете у нас нет ни одной копейки на содержание этого здания", — утверждает вице-президент РАН Юрий Балега.
РАН хочет взыскать с "Межрегионпроекта" 600 миллионов за незаконное пользование зданием. Коммерсанты сопротивляются. Тем временем Росимущество пытается вернуть дворец в собственность Российской Федерации. В едином государственном реестре он почему-то по-прежнему числится частным.
"Решением Арбитражного суда города Москвы в 2010 году признано право федеральной собственности на указанное здание. Несмотря на это, Управление Росреестра сообщило Росимуществу об отсутствии оснований для регистрации права собственности на объект культурного наследия", — следует из постановления суда.
Но шанс решить вопрос все-таки есть. Росимущесто готовит очередной иск. Если суд его удовлетворит, то дворец Юсуповых скорее всего отдадут Усадьбе Архангельское.
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