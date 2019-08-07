Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

"За четыре с половиной года я устал слушать лживые заявления украинских военных, которые утверждают, что именно мы не хотим мира. Только за сегодня ВСУ пять раз нарушили перемирие. Но, если сравнивать, с тем что было до объявления перемирия, то, безусловно, сейчас у нас намного тише", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса. В заявлении говорится, что ВСУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности. Они выдвигаются на передовые позиции.

"Наши бойцы на позициях подтверждают, что ночью слышали звуки тяжелой техники: БМП и танков, которые приблизились к позициям. Кроме того, фиксировали полеты беспилотников, которые запрещены Минскими соглашениями. Мы были вынуждены два из них сбить, потому что они производили разведку, а может быть и планировали нанести удар. Таким образом, все, что происходит сейчас говорит о том, что Украина хочет начать боевые действия, а не мирные переговоры", — считает Эдуард Басурин.