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Арест Атамбаева 40 минут назад
При штурме резиденции Атамбаева погиб один боец спецназа
Один боец спецназа получил смертельное ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его успели доставить в реанимацию Бишкекского центра травматологии и ортопедии, однако врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря местного Минздрава Жылдыз Айгерчинову.
Между тем у резиденции Атамбаева уже собралось около тысячи его сторонников. У них в руках камни и палки. Активисты не дают властям подъехать к дому, где находится бывший глава Республики.
Журналисты уточняют, что начались переговоры. На стороне Атамбаева выступают депутат Асель Кодуранова и экс-депутат Равшан Жээнбеков, а МВД представляет заместитель главы ведомства Курсан Асанов.
На данный момент число пострадавших во время штурма резиденции достигло 36 человек.
27 июля парламент Республики постановил лишить бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Генеральная прокуратура Киргизии подозревает экс-президента в незаконном обогащении, незаконном захвате участка земли и незаконном освобождении криминального авторитета.
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