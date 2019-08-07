"Краснодар" проиграл "Порту" в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

В составе гостей сыграл бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, который перебрался в стан португальской команды текущим летом.

"Быки" провели первую в своей истории встречу в главном европейском клубном турнире. Ответный матч состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле стадиона "Драгау" в Порту.