Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 августа 201922:19

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.

Он сообщил, что перед этим с известным певцом и композитором простятся в храме Святителя Николая в Котельниках.

Ранее глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк предположил, что Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Вилли Токарев (полное имя Вилен), скончался 4 августа на 85-м году жизни. Он был одним из самых популярных исполнителей в стиле шансон. Известен такими песнями как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.

Сейчас

22:12

При штурме резиденции Атамбаева погиб один боец спецназа

22:11

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

18:02

Силовики вывезли экс-президента Атамбаева в неизвестном направлении

17:34

В Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева

17:06

Синяя ветка столичного метро остановлена из-за падения пассажира

16:03

Экс-замминистра культуры Пирумов вышел по УДО

15:40

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

При штурме резиденции Атамбаева погиб один боец спецназа

При штурме резиденции Атамбаева погиб один боец спецназа

39 минут назад
Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

45 минут назад
"Охотник" встал на крыло. В России прошли испытания первого ударного дрона

"Охотник" встал на крыло. В России прошли испытания первого ударного дрона

5 часов назад
Редакцию американской газеты эвакуировали из-за вооруженного человека

Редакцию американской газеты эвакуировали из-за вооруженного человека

2 часа назад
Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично

Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично

6 часов назад
В Росгвардии пояснили, с чем связан всплеск преступности среди сотрудников ведомства

В Росгвардии пояснили, с чем связан всплеск преступности среди сотрудников ведомства

2 часа назад
Избитой девочке удалили часть правой руки

Избитой девочке удалили часть правой руки

3 часа назад
Кокорин и Мамаев сыграют в исправительной колонии с "Салютом" из ПФЛ

Кокорин и Мамаев сыграют в исправительной колонии с "Салютом" из ПФЛ

4 часа назад
В Тюмени участницу ВОВ похоронили в пакете: следователи начали проверку

В Тюмени участницу ВОВ похоронили в пакете: следователи начали проверку

4 часа назад
Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

5 часов назад
За призывы к агрессии противники Трампа называют его худшим президентом в истории

За призывы к агрессии противники Трампа называют его худшим президентом в истории

2 часа назад
Путин - Зеленскому: прежде всего надо прекратить обстрелы мирного населения Донбасса

Путин - Зеленскому: прежде всего надо прекратить обстрелы мирного населения Донбасса

9 часов назад
Грязь, плесень и трещины. Москва может потерять уникальный дворец

Грязь, плесень и трещины. Москва может потерять уникальный дворец

1 час назад
Филиппины не позволят США разместить ракеты на своей территории

Филиппины не позволят США разместить ракеты на своей территории

2 часа назад
Трагедия в Долгопрудном: водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем

Трагедия в Долгопрудном: водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем

7 часов назад
Курортный сбор: в Минводы подтянулись иностранные туристы

Курортный сбор: в Минводы подтянулись иностранные туристы

2 часа назад
Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

6 часов назад
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

1 час назад
Спустя 17 лет в дом Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

Спустя 17 лет в дом Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

11 часов назад
В Россию пробрались постельные кровососы из Америки, Азии и Африки

В Россию пробрались постельные кровососы из Америки, Азии и Африки

3 минуты назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
Минус педаль: экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)

Минус педаль: экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)

8 минут назад
После гибели 4 пассажиров водитель автобуса сбежал с места аварии

После гибели 4 пассажиров водитель автобуса сбежал с места аварии

8 минут назад
Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

37 минут назад
"Краснодар" проиграл "Порту" в своем первом матче в Лиге чемпионов

"Краснодар" проиграл "Порту" в своем первом матче в Лиге чемпионов

56 минут назад
Омбудсмен, ФСИН и СКР проверят информацию о пытках в "Крестах"

Омбудсмен, ФСИН и СКР проверят информацию о пытках в "Крестах"

1 час назад
Полностью снят режим ЧС под Ачинском

Полностью снят режим ЧС под Ачинском

1 час назад
Infiniti в России развязала рекламную войну против BMW (получилось не очень)

Infiniti в России развязала рекламную войну против BMW (получилось не очень)

1 час назад
Беспорядки и финансирование фонда Навального будут расследовать в центральном аппарате СКР

Беспорядки и финансирование фонда Навального будут расследовать в центральном аппарате СКР

1 час назад
Язык до скандала доведет: министр образования Германии расколол общество

Язык до скандала доведет: министр образования Германии расколол общество

1 час назад
Пожар на арсенале: военные восстанавливают пострадавшие населенные пункты

Пожар на арсенале: военные восстанавливают пострадавшие населенные пункты

1 час назад
Ястремская обыграла Азаренко и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто

Ястремская обыграла Азаренко и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто

2 часа назад
Пожар зашел с тыла: сотрудники "Авиалесоохраны" остались без лагеря в тайге

Пожар зашел с тыла: сотрудники "Авиалесоохраны" остались без лагеря в тайге

2 часа назад
Еще один участник драки на "Газпром Арене" арестован

Еще один участник драки на "Газпром Арене" арестован

3 часа назад
"Краснодар" определился со стартовым составом на первый матч в Лиге чемпионов

"Краснодар" определился со стартовым составом на первый матч в Лиге чемпионов

3 часа назад
Глава Мосгоризбиркома отреагировал на обвинения в свой адрес

Глава Мосгоризбиркома отреагировал на обвинения в свой адрес

3 часа назад
Верховный суд разъяснил, как быть, если купленный автомобиль оказался залоговым

Верховный суд разъяснил, как быть, если купленный автомобиль оказался залоговым

3 часа назад
Москва установила пятилетний антирекорд по новым апартаментам

Москва установила пятилетний антирекорд по новым апартаментам

3 часа назад
"Это всего лишь игра": отец связал дочь скотчем ради забавы и снял это на видео

"Это всего лишь игра": отец связал дочь скотчем ради забавы и снял это на видео

4 часа назад
UBS: iPhone и iPad станут складными

UBS: iPhone и iPad станут складными

4 часа назад
Новые "письма счастья": наличие ОСАГО стали проверять видеокамеры

Новые "письма счастья": наличие ОСАГО стали проверять видеокамеры

4 часа назад
Гонки на "Танюшах": российские военные лидируют в "Танковом биатлоне"

Гонки на "Танюшах": российские военные лидируют в "Танковом биатлоне"

4 часа назад
Голодный медвежонок напал на решившего с ним познакомиться рыбака

Голодный медвежонок напал на решившего с ним познакомиться рыбака

5 часов назад
Рубль устремился вниз вслед за нефтью

Рубль устремился вниз вслед за нефтью

5 часов назад
В Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

В Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

5 часов назад
Сварщики и металлурги. Названы самые вредные профессии

Сварщики и металлурги. Названы самые вредные профессии

5 часов назад
Неожиданный Геракл: в Новой Зеландии найдены останки вымершего попугая-гиганта

Неожиданный Геракл: в Новой Зеландии найдены останки вымершего попугая-гиганта

6 часов назад
Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

6 часов назад
Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика

Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика

7 часов назад
Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ

Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ

7 часов назад
Не такие уж мирные: новая находка изменила представления о цивилизации майя

Не такие уж мирные: новая находка изменила представления о цивилизации майя

7 часов назад
Сын звезды "Бумера" Максима Коновалова впал в кому и чудом выжил после прививки

Сын звезды "Бумера" Максима Коновалова впал в кому и чудом выжил после прививки

7 часов назад
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

8 часов назад
На Марсе обнаружен след удара астероида, породившего мегацунами

На Марсе обнаружен след удара астероида, породившего мегацунами

9 часов назад
Названа марка смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом

Названа марка смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом

10 часов назад