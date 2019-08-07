Лига чемпионов. "Базель" дома проиграл ЛАСКу, "Селтик" и "ЧФР Клуж" сыграли вничью

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский "Базель" на поле домашнего стадиона "Санкт-Якоб Парк" проиграл австрийскому ЛАСКу со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Гернот Траунер и Жоау Клаусс Де Мелло, забившие мячи на 50-й и 82-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды на 87-й минуте отличился Лука Зуффи.

В параллельной игре греческий "Олимпиакос" на выезде обыграл турецкий "Башакшехир" (1:0), норвежский "Русенборг" обыграл словенский "Марибор" (3:1), а шотландский "Селтик" сыграл вничью с румынской командой "ЧФР Клуж" (1:1). Ответные встречи состоятся во вторник, 13 августа.