Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении конституции

Бывший президент Киргизии грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона. С таким заявлением на экстренном заседании Совбеза выступил нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. Киргизский лидер подчеркнул, что нужны срочные меры для сохранения стабильности в стране.

Жээнбеков заявил, что Киргизия является правовым государством.

"Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", — отметил он.

Парламент республики обвинил Алмазбека Атамбаева в коррупции, напоминает "Россия 24". Сам он назвал обвинения абсурдом, заявил, что чист перед народом, и призвал силовиков "не стрелять в свой народ".



При попытке задержания в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека сторонники Атамбаева оказали сопротивление. Больше полусотни человек пострадали, один погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Сегодня Атамбаев заявил, что его сторонники проведут митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, а затем возле "Белого дома". Акция запланирована на 16 часов по местному времени (13:00 по московскому времени), передает ТАСС. Как считает Атамбаев, кровь погибших и пострадавших во время штурма его дома "на совести президента Сооронбая Жээнбекова".

Пресс-секретарь российской дипмиссии Виктор Харченко сказал РИА Новости, что на данный момент угроз безопасности россиянам в стране нет​​​. Вместе с тем посольство РФ в Киргизии рекомендует россиянам избегать района проведения спецоперации по задержанию Атамбаева.