Накануне трагедии в Эль-Пасо мать стрелка предупреждала полицию о "Калашникове" сына

За несколько недель до массового расстрела в техасском Эль-Пасо мать стрелка звонила в полицию, чтобы сообщить об оружии, которое имелось у ее сына.

По словам адвокатов семьи, у женщины вызвало сомнение то, может ли 21-летний парень владеть огнестрельным оружием типа "АК". Также она опасалась отсутствия у сына опыта обращения с подобным автоматическим предметом, сообщает CNN. Отмечается, что во время звонка мать стрелка не сообщила ни своего, ни имени своего сына.

В разговоре с женщиной сотрудник по вопросам общественной безопасности сообщил ей, что, судя по описанию, 21-летнему человеку по закону не запрещается покупка такого оружия.

Адвокаты обвиняемого в массовой стрельбе в Эль-Пасо считают, что звонок матери носил информативный характер и не был мотивирован опасением за то, что ее сын представляет угрозу обществу.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, шла ли в разговоре по телефону речь именно о том оружии, из которого была произведена стрельба.

Трагический инцидент произошел в Эль-Пасо 3 августа утром. Местный житель устроил стрельбу в торговом центре. Количество погибших в результате случившегося — 22 человека.